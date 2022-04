Basket Blankenberge Two pakt titel in vierde provinciale C: “Puntjes op de i gezet”

BASKETBAL VIERDE PROVINCIALE CNa de nederlaag begin april tegen Lauwe Two op de voorlaatste speeldag van de competitie in vierde provinciale, kroonde Basket Blankenberge Two zich toch tot kampioen door Zedelgem Two te kloppen op de slotspeeldag. Coach Jean-Marie Van Hulle is blij met de titel, maar weet nog niet of hij voort doet volgend seizoen.

Tegen Zedelgem pakte Blankenberge uit met een 40-86-overwinning. “Na onze nipte nederlaag tegen Lauwe wilden we de puntjes op de i zetten”, vertelt Van Hulle. “In het eerste kwart was er nog sprake van een duel, maar bij 13-48 was de wedstrijd aan de rust al gespeeld.”

Basket Blankenberge won 13 van zijn 16 wedstrijden en heeft daarmee één zege meer dan eerste achtervolger in het klassement, Lauwe B. “We zijn de terechte kampioen, volgens mij, omdat we de beste defense van de reeks hadden. Misschien waren we ook wel het meest complementaire team van alle ploegen. Bovendien vormden we ‘One Team’. De chemistry tussen de spelers en de coach was heel aanwezig.”

Stoppen in schoonheid

Volgend seizoen mag het team zijn geluk beproeven in derde provinciale. “We weten uiteraard dat het niveau en de lat wat hoger zullen liggen, maar het is vooral uitkijken zijn naar enkele leuke derby’s”, stelt Van Hulle. “Normaal blijft de kern behouden en wellicht komt er nog jeugd of een enkele versterking bij. Het bestuur van de club zal de samenstelling van het team maken.”

Of dat met Van Hulle zal zijn is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. De coach houdt zijn beslissing nog even in beraad. “Ik heb de voorzitter gevraagd om mij nog wat tijd te geven om erover na te denken of ik nog een jaartje extra erbij doe of niet. Sowieso wordt het stoppen in schoonheid of nog één extra jaar.”