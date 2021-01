Basket Blankenberge bijna klaar met huiswerk voor volgend seizoen: “Nog op zoek naar een versterking”

Dat de competitie voor dit seizoen voorbij is, kwam niet als een verrassing. “De stopzetting is, denk ik, een logische keuze”, zegt coach Pieter De Rycker. “De veiligheid van spelers, entourage en clubleden moet voorop staan en dat is dan helaas zonder basket. Vooral voor jeugdspelers is dit een jaar van stilstand. Maar als vele beroepen nog niet mogen opstarten, zou het onlogisch zijn om terug te basketten. Al hoop ik dat er voor de jeugd een versoepeling komt.”

Na dit non-seizoen gaat De Rycker volgend seizoen verder als coach van Blankenberge in tweede landelijke. “Volgend seizoen blijf ik aan boord. Ik voel met goed bij de club en we zijn bezig met een mooi project. Onze kern blijft zo goed als behouden.”

Op zoek naar extra speler

Basket Blankenberge blijft ook verjongen met het team. “Elke training komen er ook nog twee jongeren aansluiten om te proeven van het fanionbasketbal met als doel hen over één of twee jaar te laten doorstromen.”

Er vielen al enkele geruchten te rapen over nog een mogelijke inkomende transfer. “We zijn inderdaad nog op zoek naar een gerichte versterking. Wie dat zal worden, is nog niet duidelijk. Dat kunnen we maar bekend maken als er effectief getekend is. Als we deze gerichte versterking kunnen doen, moeten we toch de linkerkolom halen vooropstellen als ambitie”, besluit De Rycker.