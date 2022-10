Basil Dermaux (Menen) voor het eerst in de basis tegen ex-team Roeselare: “Er was meer vuur en vertrouwen”

LOTTO VOLLEY LEAGUEDecospan Menen, vorig seizoen verliezend finalist in de play-off-finale, is er voor eigen publiek niet in geslaagd om te stunten tegen landskampioen Roeselare. De thuisploeg ging met 0-3 onderuit (23-25, 18-25 en 19-25). Na Lindemans Aalst en Guibertin de derde nederlaag zonder setwinst.

Coach Frank Depestele wijzigde zijn team op enkele plaatsen. Opposite Lou Kindt schoof door naar het middencompartiment, iets wat hij ook bij de Red Dragons al heeft gedaan. De 19-jarige Basil Dermaux nam zijn plaats in en libero Yentl Bille kreeg de voorkeur op Lowie Stuer. Dermaux kreeg tegen zijn ex-club Roeselare dus zijn eerste basisplaats. “Hoewel we op training deze samenstelling wel eens hadden uitgetest, had ik niet echt verwacht dat ik in de basis zou mogen starten”, aldus Dermaux.”In het begin was ik wel een beetje zenuwachtig, maar de nervositeit verdween vrij snel. Ook al deed ik vorig seizoen maar een paar trainingen mee met de A-ploeg, het blijft altijd wel tof om tegen je ex-club te spelen. Je bent dan automatisch wat meer gedreven en gemotiveerd. Ik ben vrij tevreden met mijn prestatie, al kan het uiteraard altijd beter.”

Menen presteerde tegen Roeselare beter dan in de voorbije duels tegen Aalst en Guibertin. In set 1 en 2 smashte de thuisploeg zelfs een voorsprong bij elkaar, maar in money time moest ze die tegen de ervaren bezoekers telkens prijsgeven. “De sfeer in de ploeg is goed en we hangen goed aan elkaar. In onze twee eerste wedstrijden ontbrak de chemie tussen de spelers. Tegen Roeselare was er meer vuur en meer vertrouwen. Dat moet ons moed geven voor wat komen gaat.”

Zot verhaal

Dermaux is een jeugdproduct van Roeselare en werd vorig seizoen kampioen in promo 1 met… Knack C. Nadien ging het snel voor de student industrieel ingenieur aan de UGent. Van de hoogste provinciale reeks dropte bondscoach Emanuele Zanini hem verrassend in de basis van de nationale ploeg voor de European Golden League. Op het einde van de zomer stond hij met de Young Red Dragons op het Europees kampioenschap. “Dat ik vanuit promo 1 meteen in de nationale ploeg gedropt werd, vind ik nog altijd een zot verhaal. Ook al waren er een aantal afzeggingen en wist ik dat er kansen waren, toch is het fijn dat er aan mij gedacht werd. Het contrast was groot. Ook het niveauverschil tussen promo 1 en Liga A is enorm. Logisch ook. Nu trainen we bij Menen quasi elke dag, terwijl dat vorig seizoen twee à drie keer per week was. Het niveauverschil vroeg uiteraard een aanpassing, maar ik heb de indruk dat ik op dat vlak al goede stappen heb gezet. Uiteraard moet ik nog meer ervaring opdoen, maar fysiek en mentaal lukt het wel.”

Tegen Guibertin met Jelle Sinnesael?

Na drie speeldagen is Menen nog steeds puntenloos. Veel tijd om daarbij stil te staan is er niet. Zaterdag is er de superbelangrijke bekermatch tegen Guibertin. Ingeval van kwalificatie ligt de weg naar de halve finale open. De kwartfinale is immers sowieso een duel met een tweedenationaler: Hofstade-Zemst of Berg-Op Wijgmaal. “De match van zaterdag is inderdaad belangrijker dan die van afgelopen woensdag tegen Roeselare”, beseft ook Dermaux. “Ik heb alvast heel veel zin om revanche te nemen voor het verloren competitieduel. We spelen opnieuw thuis en willen tonen wat we waard zijn. Het is afwachten of Jelle Sinnesael speelklaar zal zijn (de middenman viel tegen Roeselare in en nam een groot deel van de derde set voor zijn rekening, red.). Onze kapitein is met zijn ervaring een belangrijke pion, maar iedereen is belangrijk binnen ons team”, besluit de inwoner van Beveren bij Roeselare.