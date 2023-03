Bashir Abdi na nieuw Belgisch record op de halve marathon: “Ik kan nog een heel stuk sneller”

De felle wind zorgde ervoor dat het een zeer zware wedstrijd werd in Gent. Abdi had twee hazen meegebracht om er een harde wedstrijd van te maken. Na tien kilometer kwam Abdi perfect door in 28.30, maar daarna viel hij zonder tempomakers en moest hij de klus alleen klaren. “Er stond heel veel tegenwind en daardoor ben ik zeker nog talloze seconden verloren. Bovendien kwam ik net terug uit Ethiopië waar het 25 graden warm was. Dit weer was dus een hele shock voor mijn lichaam. Maar als ik ergens snel wil lopen, dan wel in Gent. Ik ben heel blij dat ik het nationaal record van de tabellen gelopen heb. Dat was de enige reden waarom ik naar België ben afgereisd. In ideale omstandigheden en op een sneller parcours kan ik zeker nog een stuk harder.”