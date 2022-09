Bas Weckhuysen (Lommel SK): “We mikken tegen RWDM op eerste competitiezege voor eigen publiek”

voetbal eerste provinciale Nieuwkomer Roel Tambeur maakt met KFC Herent einde aan ongeslagen reeks Boka United: “Gelijkma­ker was kleine domper”

Op de eerste overwinning is het nog wachten, maar nu al is duidelijk dat KFC Herent een aanwinst is voor eerste provinciale. De kampioen in tweede was afgelopen weekend lange tijd aan de winnende hand tegen het ongeslagen Boka United, maar moest in het slotkwartier de gelijkmaker toestaan.

