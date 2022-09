Bas Saillart ontvangt met City Pirates ex-club Berchem voor derby tussen ‘sympathiekste ploegen van ‘t Stad’: “Ik zal juichen als ik scoor”

Verliep dat vertrek in een goede verstandhouding wilden we graag weten? “Dat denk ik wel”, zegt Saillart. “Ik ben altijd eerlijk geweest tegenover de mensen in Berchem en gaf op tijd aan dat ik op zoek was naar iets nieuws. Op dat moment was er echter nog niets concreet en dus zetten we er een termijn op. In tussentijd kwam City Pirates aankloppen en dat plaatje klopte perfect. Nu, enkele maanden later, sta ik nog altijd achter die keuze. Ik kwam in een leuke groep terecht en dat zowel op als naast het veld. De sfeer is goed en we brengen het soort voetbal waar ik zelf ook helemaal achter sta.”

Reactie

“Of de competitiestart verliep zoals gepland? De nederlaag tegen Pepingen-Halle leidde tot heel veel teleurstelling in de kleedkamer. We hadden er meer van verwacht na een goede voorbereiding en een degelijke bekercampagne. Daarom waren we er ook op gebrand om te reageren in Londerzeel en dat deden we perfect. We sloegen toe op de juiste momenten en pakten Londerzeel op hun kwetsbaarheden. Wat ons betreft had de start zes op zes moeten opleveren, maar vooral onze reactie vorige week is een opsteker. We zijn mee met de trein.”

“Al is het nu natuurlijk zaak om die lijn door te trekken tegen Berchem. Een zes op negen voelt altijd beter dan een drie op negen. Het is een verschil tussen aansluiten bovenaan in de stand of in de rechterkolom parkeren. Wij gaan voor dat eerste, maar bij Berchem doen ze dat ongetwijfeld ook. Of er een verschil is qua gevoel aangezien wij wonnen en zij met 0-3 verloren van Cappellen? Dat denk ik niet. Zo'n 0-3 klinkt heftig, maar ik verwacht Cappellen bovenin dit seizoen en dan kan zoiets gebeuren. Ik ga er van uit dat we een gretig Berchem op bezoek krijgen.”

Hoog niveau

“En dan hoop ik uiteraard op een wedstrijd van hoog niveau. Op het veld, maar ook zeker in de tribunes. Bij ons in de groep leeft de derby in elk geval. Vorig seizoen slaagde City Pirates er in om elke derby te winnen en die lijn wil ik hen graag helpen doortrekken. Maar ik steek niet weg dat het natuurlijk een speciale wedstrijd is voor mij. De ontvangst door de bezoekende fans? Ik hoop dat die hartelijk zal zijn, maar wat dat betreft hebben de Berchem-supporters alvast een goede reputatie. We hadden altijd een goede band.”

Juichen

“Of ik zal juichen als ik scoor? (lacht) In het profvoetbal doen ze dat soms niet, maar ik zou niet weten waarom ik niet zou juichen. Ik ken mezelf en ik wil die wedstrijd winnen, punt. Het zou mijn eerste goal zijn voor City Pirates. Die moét ik dan wel vieren.” (lacht)