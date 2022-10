Bart Winnock en Veurne op zoek naar puntenwinst op verplaatsing: “Zal niet lang meer uitblijven”

voetbal eerste provincialeSV Veurne doet het met negen punten uit zes matchen niet onaardig bij het debuut in eerste provinciale. Zeker als je weet dat de promovendus met een bescheiden budget werkt en met heel wat debutanten speelt. Met de 32-jarige Bart Winnock beschikt het wel over een ervaren draaischijf op het middenveld, die de kustploeg naar veilige havens wil loodsen.

Veurne wisselde de voorbije weken een nederlaag telkens af met een overwinning. Op verplaatsing werd verloren van RC Lauwe, Blankenberge en Wevelgem, maar op eigen bodem liet het nog geen punten liggen, met zeges tegen Diksmuide, Meulebeke en Zedelgem. “Met negen punten staan er nog heel wat ploegen boven ons, maar laten we ook acht ploegen achter ons en staan we boven de gevarenzone”, analyseert Bart Winnock. “Voor een promovendus met weinig ervaring op dit niveau, is dit een fijn seizoensbegin en hebben we zeker onze start niet gemist. Hoe we het verschil maakten de voorbije weken? Wij moeten het vooral hebben van ons karakter, de juiste mentaliteit en een uitgekiend wedstrijdplan.”

Het wil voorlopig wel nog niet lukken op verplaatsing voor SV Veurne. “Dat viel me ook op, maar je moet daar niet veel achter zoeken”, vervolgt Winnock. “Ik ben er zeker van dat we binnenkort ook punten elders zullen sprokkelen. Al spelen we wel graag op ons eigen veld, dat vrij ruim is en door de gure weersomstandigheden nu iets moeilijker bespeelbaar is. Vele tegenstanders hebben moeite om zich aan te passen aan die omstandigheden.”

Verbindende man

Winnock is met zijn 32 jaar een van de meer ervaren pionnen op het veld bij Veurne. Bovendien speelde hij al verschillende jaren bij enkele gouwgenoten in de hoogste provinciale reeks. “Als aanvoerder probeer ik de groep aan te sturen, de rust te bewaren als het wat moeilijker loopt en de jonge gasten bij te leren hoe je in deze reeks punten kan pakken. Ik sta ook iets hoger op het veld dan waar ik de voorbije jaren speelde en zo probeer ik als verbindende man te fungeren tussen de verdediging en onze aanvallers. Met als doelstelling om Veurne vlot naar het behoud te helpen. Op het veld van WS Lauwe, dat één punt minder telt, zie ik mogelijkheden om dit weekend voor het eerst punten te pakken op verplaatsing”, besluit Winnock.

