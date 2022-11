Bart Vanpraet en Kortemark leggen Nieuwpoort het zwijgen op en duiken de top vijf binnen: “Met jeugdig enthousiasme maken we het verschil”

“Wij hadden niets te verliezen in die wedstrijd in en tegen Nieuwpoort, dat thuis nog geen enkel punt verloor”, steekt Vanpraet van wal. “Met een aangepaste veldbezetting hielden we het hoofd boven water. Heel wat spelers stegen boven zichzelf uit. We voetbalden dominant, ook na de pauze. Saïdi zette ons na een klein uur op voorsprong, toen hij op een verre voorzet de thuisdoelman op het verkeerde been zette. Na een haakfout belandde de bal op de stip en scoorde Saïdi zijn tweede van de avond. In de slotfase veroverde Trouvilliers de bal en na een knappe kapbeweging en dito voorzet tikte invaller Bonte zijn assist simpel in doel. Een prachtige overwinning tegen een van de titelfavorieten uit deze reeks.”

“Was de mist een factor? Tijdens de opwarming zaten we met twijfels en het was wat moeilijker om het overzicht te bewaren dan op een zonnige zomerdag, maar uiteindelijk ebde de mist langzamerhand weg naargelang de wedstrijd vorderde. De ref was overigens zeer betrokken en maakte er een staatszaak van om zo dicht mogelijk bij de actie te lopen. Een pluim voor de wedstrijdleiding.”

Veel progressiemarge

Kortemark staat na tien wedstrijden op een vijfde plaats met achttien punten, op twee punten van Nieuwpoort. Met nog een wedstrijd te goed staat het zelfs virtueel op een vierde plaats. “Met een jonge en nieuwe ploeg maken we een nieuwe start in vierde provinciale”, vervolgt de oefenmeester. “De resultaten zijn bevredigend, want ik dacht niet dat we al zo ver gingen staan na enkele maanden. Er zit nog veel progressiemarge in deze groep. Elke week zie ik vooruitgang op training. Onze troeven? De teamgeest, het jeugdig enthousiasme en de wil om bij te leren. De jonge gasten zijn gretig, ambitieus en zijn niet bang om zich te profileren.”

Leider Koksijde-Oostduinkerke komt dit weekend op bezoek. “Wij passen ons niet aan, ongeacht de tegenstander. Als wij het spel moeten ondergaan, is dat maar zo, maar wij zullen die match, net als tegen Nieuwpoort, met ons jeugdig enthousiasme proberen tot een goed einde te brengen”, besluit Vanpraet.