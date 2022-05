Bart Vanhoudt en KVK Tienen maken volop werk van kern voor volgend seizoen: “Goeie mix tussen ervaring en talentvolle youngsters”

Voetbal eerste nationaleWe zijn een klein maandje na de slotwedstrijd in competitieverband van KVK Tienen, maar achter de schermen wordt er nog altijd naarstig verder gewerkt. In het ideale scenario is de kern voor volgend seizoen tegen de eerste training van 10 juni helemaal rond, al is vooral het vinden van een goede spits een heikele kwestie.

De voorbije weken kondigde de club nog de transfers aan van Luca Berten en Matisse Bergiers. Met respectievelijk 18 en 21 jaar twee keer jong geweld, maar aan talent en adelbrieven geen gebrek zo blijkt. “Bergiers was in het verleden alleszins kapitein van de beloften van Anderlecht en ontpopte zich bij reeksgenoot Rupel Boom tot sterkhouder, dus in hem zien we de geknipte vervanger van Alexander Vos die ondertussen gestopt is met voetballen”, vertelt sportief manager Bart Vanhoudt. “En Berten speelde in Genk samen met Chantrain en is ook meervoudig jeugdinternational. Zo’n jonge gasten kiezen iets makkelijker voor een project en een club waar ze die volgende stap in hun carrière kunnen zetten. En gelukkig maar, want met het kleinste budget van de reeks is het niet evident om op te tornen tegen de profploegen in eerste. Vooral de prijzen voor spitsen swingen de pan uit, ook na corona.”

Sterkhouders blijven

Met een tiental vertrekkers lag er alleszins voldoende werk op de plank voor de sportieve cel om de bestaande kern verder aan te vullen. “Het voordeel dat we hebben is dat van de basisploeg die tegen Patro Eisden het behoud veilig stelde zo goed als iedereen gebleven is”, merkt Vanhoudt op. “Alleen Osei-Berkoe is nog een twijfelgeval, omdat hij graag terug de stap naar het profvoetbal wil maken. Maar jongens als Mputu, Spaenhoven, Laureys, Farin en Struys hoorden in die laatste maanden onder trainer Hias niet meer bij de absolute sterkhouders, terwijl Ben Yagan sinds februari in de lappenmand lag. In de centrale as hebben we sowieso veel ervaring en dat is er met de komst van Simon Bracké van Sporting Hasselt niet minder op geworden. Dat maakt het allemaal iets makkelijker om in onze transferpolitiek op beloftevolle jongeren in te zetten natuurlijk, zodat we een goeie mix tussen beide hebben.”

Franse spits

De transfers van Bergiers en Berten zullen ook de komende tijd ongetwijfeld nog navolging krijgen. “We hopen deze week nog de komst van twee talenten aan te kondigen die overkomen van STVV, de eersteklasser die op 18 juni trouwens onze eerste oefenpartner wordt. En we hebben daarnaast ook een mondeling akkoord met een Franse spits dat we zo snel mogelijk rond willen krijgen. Maar dat neemt niet weg dat we nog altijd op zoek zijn naar een aanvaller, dus de drukte zal voorlopig nog wel even aanhouden”, besluit Bart Vanhoudt.

