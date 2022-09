Bart Van Wonterghem goed vertrokken met promovendus SV Melsen: “Deze negen punten nemen ze ons al niet meer af”

Zondag keerde SV Melsen met drie punten uit de verplaatsing bij KFC Edeboys terug naar huis. Arne Blanckaert opende de score voor de thuisploeg, maar Simon De Vroe en invaller Pieter Trossaert bezorgden Melsen een 1-2-overwinning. “Op basis van onze mentaliteit verdienden we de zege”, geniet coach Bart Van Wonterghem na.

Veldspeler in doel

“Na een eerste gevaar van ons moesten we het spel 25 minuten ondergaan. Toen onze doelman geblesseerd uitviel en we een veldspeler in doel moesten posteren, had ik er geen goed oog in. Kort daarna viel de 1-0 van Edeboys. Op achterstand komen lijkt ons handelsmerk te worden, want het gebeurde al in elke wedstrijd. Daarna toonden we opnieuw de weerbaarheid en de motivatie om voor elkaar te knokken en namen we de wedstrijd in handen.”

“Tijdens de rust stuurden we positioneel wat bij en met een knappe aanval via verschillende spelers kwamen we verdiend langszij. Kort erna viel de 1-2 door als ploeg hoge druk te zetten. Daarna moest Edeboys al hopen op een bal die goed viel, want echt uitgespeelde kansen gaven we niet meer weg. Het enige gevaar kwam nog via stilstaande fases.”

Doel is behoud

Het werd al de derde overwinning voor de promovendus, die met negen punten knap derde staat. Eerder gingen ook Eendracht Houtem (1-3) en Eine (4-3) onderuit. Enkel Nokere-Kruishoutem bleek met 1-4 te sterk. “Het is niet aan teams als Nokere-Kruishoutem dat wij ons moeten spiegelen”, vindt de coach.

“Op papier hadden wij een moeilijke start maar met negen op twaalf hoor je mij zeker niet klagen. We staren ons in ieder geval niet blind op het klassement. Ons eerste doel is toch nog steeds om zo snel mogelijk het behoud veilig te stellen en al de rest is bonus.”

Smalle kern

Opmerkelijk is dat Melsen zich pas via de eindronde van de promotie verzekerde en zich dus niet doelbewust versterkte voor het nieuwe avontuur. “We wilden vooral de groep samenhouden”, aldus de coach. “Vier spelers verlieten de club en we trokken slechts twee nieuwkomers aan. Onze kern is dus niet al te breed. Daarom is het heel mooi meegenomen dat we negen punten hebben. Die nemen ze ons al niet meer af.”

Zondag om 15 uur krijgt Melsen het bezoek van Meerbeke. “Het wordt opnieuw knokken om iets te rapen. Het valt op dat ze goede resultaten met mindere afwisselen. Ze wonnen met 0-1 op Eine en verloren dan met 5-0 op Meldert. In ieder geval spelen we thuis en proberen wij de goede vorm door te trekken.”

