Bart Van Renterghem (T1 VV Horebeke): “Wij in een goeie flow, Volkegem ook: wordt een leuke partij”

triatlon Christophe De Keyser wil goede beurt maken op WK 70.3 Ironman in Amerika: “Maar ik ga geen voorspel­ling doen”

Het WK Ironman in Hawaï is nog maar enkele weken achter de rug of daar komt het WK 70.3 (halve Ironman) al aankloppen. Dit weekend is het Amerikaanse St-George the place to be voor het kruim van de internationale triatlonwereld, want ondanks Hawaï zakken nog heel wat toppers naar Utah af. Bij de Belgen wordt het uitkijken naar de triatleten Christophe De Keyser en Sybren Baelde.

12:30