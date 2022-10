Bart Van Renterghem (T1 VV Horebeke): “Wij in een goeie flow, Volkegem ook: het wordt een leuke partij”

Dat Horebeke na acht speeldagen op de tweede plaats prijkt, hoeft niet te verbazen. De club eindigde vorig seizoen op rang vier, kon iedereen houden en trok met Jochen Van Wambeke en Jonas De Keyser twee extra vaste waarden aan. “Dat we iedereen een jaar langer aan VV Horebeke konden binden, was onze belangrijkste transfer”, benadrukt trainer Bart Van Renterghem. “We doen het met veel jonge kerels plus twee oudjes: Pieter Vleminckx en Jellert Bettens. Jellert was er de voorbije weken niet bij, maar was dinsdag weer op training. Ook Thomas Priau is terug.”

Voetbalplezier

Geen titelfavoriet

Van Wambeke zit aan vier goals. Maatje De Keukeleire is met zeven doelpunten topschutter. Om de strijd om de eerste periodetitel in eigen handen te krijgen, moet Horebeke zondag winnen bij leider VV Volkegem. “De ploeg die zondag wint, blijft op kop of wordt leider”, weet Bart Van Renterghem. “Inderdaad, ik zag Volkegem aan het werk tegen Breivelde. Toevallig, want ik was op Petegem/Schelde tegen Zingem, maar die wedstrijd werd vroegtijdig afgeblazen. Waardoor ik nog de tweede helft van Volkegem-Breivelde haalde. Trainer Tom Lodens levert er met een jonge groep fantastisch werk. Zij zitten in een goeie flow, wij ook. Het moet zondag een leuke wedstrijd worden. Vorig seizoen werden we vierde, maar speelden we geen eindronde. In deze competitie willen we iets beter doen. Een titelfavoriet wierp zich nog niet op. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Thuismatchen winnen, punten pakken in de rechtstreekse duels en niets laten liggen tegen mindere ploegen: daar hangt het van af.”