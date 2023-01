Bart Van Ransbeeck en Sasja zetten 2023 in met vlotte derbyzege tegen Merksem: “Deze tweede plaats niet meer afgeven”

HC Sasja heeft woensdagavond haar inhaalwedstrijd tegen Olse Merksem tot een goed einde gebracht. In Sorghvliedt boekten de manschappen van T1-ad-interim Bart Van Ransbeeck een vlotte 36-21-zege in de derby tegen hekkensluiter Merksem. Sasja klimt zo op tot de tweede plaats in eerste nationale en telt nu één punt voorsprong op Izegem, de eerstvolgende tegenstander van de Antwerpenaren.

“Ondanks de vlotte eindstand kenden we een aarzelend begin en herschikte ik in de eerste helft al onze verdediging, omdat ik niet helemaal tevreden was met wat ik zag”, stelt Bart Van Ransbeeck. “Aan de rust telde onze voorsprong dan ook ‘slechts’ vijf punten. We kwamen echter ijzersterk uit de kleedkamer en wisten meteen vijf onbeantwoorde punten op rij te scoren. Merksem liet haar verzet varen, zodat ik een kwartier voor tijd heel wat jeugdige wisselspelers speelminuten kon schenken en we al bij al de zege alsnog vlot binnen haalden.”

Driehoekstoernooi

Sasja moet het deze maand even zonder haar T1 Kevin Jacobs stellen, die als T2 van de Red Wolves verplichtingen heeft met het nationaal elftal. “Zo schuif ik tijdelijk een rijtje op”, bevestigt Van Ransbeeck. “Deze inhaalmatch situeert zich in een lastige periode, want het was onze eerste wedstrijd in meer dan een maand tijd en onze volgende competitiematch vindt pas plaats in het laatste weekend van januari. In combinatie met de examenperiode van onze studenten, is januari altijd een moeizame maand. Volgende week spelen we een driehoekstoernooi tegen BENE-Terugploegen Volendam en Hasselt om extra wedstrijdritme op te doen.”

Sasja bezet nu de tweede plaats in eerste nationale en is niet van plan om die af te geven. “Het ziet er niet naar uit dat leider Eynatten-Raeren snel die eerste plaats zal afstaan, maar de strijd om de tweede plaats ligt volop open. Wij willen graag vanop die positie de play-offs aanvatten om zo over goede papieren te beschikken, met als ultiem doel de promotie naar de BENE-League af te dwingen. Ons volgende competitieduel, tegen eerste achtervolger Izegem, wordt in dat opzicht een cruciale confrontatie”, besluit Van Ransbeeck.