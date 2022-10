Bart Van Den Broeck en KAC Betekom voor komst van rode lantaarn Zwarte Leeuw: “Een karakterploeg die er altijd voor blijft gaan”

“Als je puur en alleen naar de stand kijkt, kunnen wij enkel tevreden zijn met drie punten dit weekend”, opent de flankverdediger. “Maar zo werkt het nu eenmaal niet. Vorig weekend speelden we op Wijgmaal, ook een ploeg onderin, maar verloren we wel. We lieten er ons te veel in slaap wiegen na die vroege goal en dan kan je van iedereen verliezen in deze reeks.”

“Vooraf hadden we ons tot doel gesteld om minstens zes op negen te pakken tegen Beringen, Wijgmaal en Zwarte Leeuw. Voorlopig zitten we aan drie op zes, dus nog altijd op schema. Het had ook meer kunnen en misschien moeten zijn. We zijn nu niet meer mee met die subtop en zijn in die brede buik van het klassement blijven hangen. Om daar weg te geraken, moeten we punten pakken. En dan liefst drie.”

Zwarte beest

“Toch wil ik Zwarte Leeuw niet onderschatten”, gaat Van Den Broeck voort. “De voorbije jaren is het wel vaker ons zwarte beest geweest. Vooral dan op verplaatsing, maar toch. Het is een karakterploeg die er altijd voor blijft gaan. Als wij dan geen honderd procent zijn, gaan wij tegen zo’n ploegen vaak de boot in. Dat moeten we zien te vermijden. Zwarte Leeuw heeft dan wel maar één punt, het verliest vaak nipt. Zo ook vorig weekend nog tegen Geel. Veroordeeld zijn ze zeker nog niet, maar we moeten vooral zien dat wij niet de ploeg zijn tegen wie ze voor het eerst winnen.”

Reeksje

“Als we zelf winnen, kunnen we hopelijk weer een reeksje neerzetten. Het was jammer dat die vorige week op Wijgmaal stopte na vijf matchen zonder nederlaag. In deze fase van de competitie wil je vooral zo snel mogelijk veilig zijn en afstand nemen van die plaatsen onderin.”

“We tellen nu negen punten. Dat is op zich niet slecht, zeker niet na die slechte openingsspeeldag, maar we hadden wel al vier punten meer kunnen hebben. Uiteindelijk willen we toewerken naar een vijfde-zesde plaats. Daar hebben we ook de kwaliteiten voor, dat lieten we dit seizoen al zien tegen toppers als Geel, Houtvenne en Diest. Maar dan moeten we het ook waarmaken tegen de ploegen onderin. Je kan dan wel met 5-2 winnen van Geel en dat beschouwen als bonuspunten. Als je dan nadien verliest van een ploeg onderin, ben je daar niet veel mee.”

Lees ook: meer voetbal in 3NB