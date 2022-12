Bart Van Den Broeck en KAC Betekom slepen in extremis punt uit de brand op Nijlen: “Gewonnen punt na slechte match van ons”

“Het was een slechte match van ons”, is Van Den Broeck meteen duidelijk. “Al het goede dat we vorige week tegen Kampenhout lieten zien, kwam er nu niet uit. We gingen ook veel te veel mee in het fysieke spel van Nijlen op een zwaar veld. Dan mag je dus niet klagen als je helemaal op het einde nog gelijk kunt maken.”

Vier op zes

“Hoewel het dus op het veld niet goed was, was het op vlak van de rangschikking zelfs nog niet eens zo slecht”, gaat de flankverdediger voort. “Door deze draw houden we Nijlen op vier punten en schuiven we zelfs op naar plaats negen. Een gewonnen punt dus voor ons, ook al hadden we voorafgaand aan de matchen tegen Kampenhout en Nijlen voor een zes op zes getekend. Dat is nu vier op zes geworden en daar mogen we zeker na dit weekend niet over klagen. We hadden evengoed kunnen verliezen van Nijlen en dan waren we toch weer wat terug bij af geweest, na de zege op de vorige speeldag tegen Kampenhout.”

Veel meer van verwacht

De inhaalmatch tegen Termien van begin januari niet meegerekend, zit de heenronde er dus op voor Van Den Broeck en maats. Met welk gevoel kijkt hij daar op terug?: “Dat we er veel meer van hadden verwacht. Er waren heel wat matchen waarin we met een frustrerend gevoel van het veld gingen omdat er meer had ingezeten. Dat zie je ook aan het aantal gelijk spelen, ik denk liefst zeven in totaal. Die vele gelijke spelen hebben we dus te weinig omgebogen in driepunters. En dat is jammer want intrinsiek vind ik dat dit Betekom van het beste is van de afgelopen jaren. Ik ben inderdaad niet de eerste die dat zegt. We spelen vaak goed voetbal, maar zetten dat dus te weinig om in resultaten.”

“Het is dus aan ons om dat vaker te doen in de terugronde. Want met deze ploeg zou je eigenlijk niet in de problemen mogen komen. Ondanks die vele gelijke spelen zijn we dat ook nog niet echt geweest. Elk punt telt in deze reeks waarin alles heel kort bij elkaar ligt. We weten dus waaraan we moeten werken en het is aan ons als groep om dat ook in de praktijk te brengen.”

