Bart Van Den Broeck en KAC Betekom naar Racing Mechelen in tweede ronde Beker van België: “Deze match zal een goede waardemeter zijn”

voetbalKAC Betekom neemt het zaterdagavond om 20 uur in de tweede ronde van de Beker van België op tegen kersvers tweedenationaler Racing Mechelen. De favoriet is op papier bekend, maar Bart Van Den Broeck en maats willen hun huid wel duur verkopen.

“We maakten er op voorhand ons doel van in de voorbereiding om deze affiche te behalen”, opent de Betekomse rechtsback. “Daarvoor moesten we eerst Grimbergen uitschakelen en dat is vrij goed gelukt. Opdracht volbracht dus. Zeker na nog maar twee weken voorbereiding.”

“Afgelopen seizoen zijn we in de eindfase van de competitie nog gaan winnen in Mechelen, er is dus zeker wel iets mogelijk voor ons”, gaat Van Den Broeck voort. “Al denk ik wel dat ze die nederlaag niet vergeten zijn en revanche zullen willen nemen tegen ons. Iets om naar uit te kijken dus. Zij zijn natuurlijk wel de favoriet en wij hebben in principe niets te verliezen. Elke match die we winnen in de beker is mooi meegenomen. Die tegen Grimbergen moesten we winnen, dus we beschouwen de wedstrijd tegen Racing Mechelen als een bonus. We gaan er dus zonder al te veel druk naartoe.”

Nieuwe namen

“Zeker omdat we toch enkele nieuwe namen moeten inpassen”, beseft Van Den Broeck. “Afgelopen zondag tegen Grimbergen stonden er met doelman Huygelberghs, De Keukeleere, Brent Vander Elst, Vermeiren en Mateso toch vijf nieuwe namen in de basis. Op dat vlak zijn bekermatchen ideaal om verdere stappen te zetten als ploeg omdat je toch nog altijd voor iets speelt. Er gaat meer scherpte zijn. In oefenmatchen is dat toch veel minder het geval. Kortom, de match tegen Racing Mechelen zal een goede waardemeter zijn om te zien waar we al staan in de voorbereiding.”

Dubbele bezetting

“Wat die nieuwe namen betreft, is het zo dat er nu vooral in aanvallend opzicht meer mogelijkheden zijn met de komst van Vermeiren en Mateso. Dat lag vorig seizoen toch iets moeilijker, want als er toen iemand voorin uitviel, waren er niet zo heel veel opties. Of moest er zelfs met het middenveld geschoven worden. Nu is er haast overal een dubbele bezetting en dat kan de ploeg alleen maar ten goede komen”, besluit Van Den Broeck, die zelf toch ook al weer aan zijn vierde seizoen in Betekom begint.

