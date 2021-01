Bart Schapmans ruilt verrassend FP Aarschot voor Hasselt

Voor Sanne Cant mocht het niet zijn, Suzanne Verhoeven keerde wel tevreden naar huis

17:36 Had Sanne Cant het de Nederlanders lastig kunnen maken? We zullen het nooit weten, want in de openingsronde van het WK liep het voor haar mis. Ze sleepte nog een achtste plaats uit de brand. Gouwgenote Suzanne Verhoeven leek op weg naar plaats vijftien, maar verloor in de finale nog vier plekken.