Bart Schapmans keert terug naar FP Aarschot als T1. “Blij dat ik iedereen in de ogen kan kijken”

Tot nieuwjaar was Bart Schapmans aan de slag bij eersteklasser Hasselt. “Ik heb twee mooie jaren meegemaakt in Hasselt. Daar ben ik dankbaar voor. Ik ga in de beste verstandhouding weg bij de Limburgers. Toen ik er arriveerde, was ik trainer van de beloften, T2 en keepertrainer. Dit seizoen vielen enkel de keepertrainingen weg. We hebben beiden op de langere termijn gekeken. Ik denk dat alle partijen voordeel haalden uit mijn vertrek. Ik ben blij dat ik iedereen in de ogen kan kijken. Bij al de clubs waar ik al aan de slag ben geweest, kan ik terugkeren.”

Bekende gezichten

Veel tijd om zich in te werken in de clubstructuren zal Bart Schapmans niet nodig hebben. In het verleden was hij al actief in Aarschot. “Ik heb al twee campagnes meegemaakt met FP Aarschot, maar die verliepen met horten en stoten. Dat had niets met het sportieve te maken. In het eerste jaar stonden we op vijf matchen van het einde van de competitie aan de leiding in tweede nationale. Toen brak corona uit. Samen met Hamme in de andere reeks bleven we met lege handen achter. In het tweede seizoen werden er slechts zes matchen afgewerkt. Toen werd de competitie opgeschort omwille van opnieuw corona. Ondanks de hindernissen hield een goede souvenir over aan de Hagelandse club. Structureel zit het heel goed in Aarschot. Hoeveel clubs in eerste klasse kunnen – op Anderlecht en Antwerpen na – zeggen dat ze steeds voor een vol huis spelen? Hoeveel clubs op dit niveau kunnen zeggen dat de supporters met de bus reizen voor belangrijke verplaatsingen?”