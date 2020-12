Bart Schapmans blijft jaar langer coach bij FP Aarschot: “Ik wou een duidelijk statement maken”

Futsal tweede nationaleHoewel corona nog altijd lelijk huishoudt en de sportieve vooruitzichten allerminst duidelijk zijn, kijken sommige clubs en sporters toch al verder dan hun neus lang is. Bart Schapmans is één van hen. De coach van FP Aarschot ondertekende een nieuwe overeenkomst bij de club en dat deed hij om zeer duidelijke redenen.

De nieuwe competitie moert nog heropgestart worden, maar bij FP Aarschot denkt men al aan het volgende seizoen. Coach Bart Schapmans ondertekende als eerste een nieuw contract bij de ambitieuze tweedeklasser. “Op dit moment moeten spelers en trainers niet veel ‘zeiken’, nu moeten we aan de club denken. Ik wou een signaal geven aan mijn spelers, een duidelijk statement maken. Twee seizoenen zullen we verstoken blijven van een normale competitie. Ik had gemakkelijk naar een andere club kunnen uitkijken of na tien jaar terugkeren naar mijn Limburgse heimat. Dat heb ik niet gedaan. Er was geen discussie of onderhandeling. Ik heb gewoon bijgetekend zonder voorwaarden.”

Goed gevoel

Uiteraard voelt Bart Schapmans zich thuis in de Demerstad. “Met Halle-Gooik mocht ik proeven van de absolute topsport. Daar zijn we in Aarschot nog niet aan toe, maar ik kan u verzekeren dat we geen half werk leveren. Wist je dat we als tweedeklasser de statistieken van onze tegenstanders uitgebreid analyseren? In maart waren we op weg naar de titel. Corona heeft ons dat ontnomen. Onze structuur staat er echter. Menig eersteklasser kan daar iets van leren. Het futsal leeft ook in de stad.”

Blijvende ambitie

Momenteel staat Aarschot op drie punten van de leidersplaats. “Het blijft afwachten wat er ons te wachten staat. Op 15 februari zou er heropgestart kunnen worden, maar ik ben niet zeker dat dit feestje echt zal doorgaan. Tweede nationale dreigt een kerkhof te worden. Auvelais heeft de handdoek al geworpen. Ik wil deze zomer kunnen trainen zonder mondmaskers. Hoelang is dat geleden? Twee maanden langer wachten om te trainen is niet erg als het dan veilig kan. Uiteraard kriebelt het ook bij mij. Intussen blijven we ambitieus en zullen we klaar zijn om onze kansen te verdedigen.”