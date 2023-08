Bart Rutten begint met Eksel aan eerste nationale campagne: “Voelt als champions league spelen”

voetbal derde amateur BZaterdag 2 september 2023 wordt een historische dag voor KFC Eksel. De Noord-Limburgers beginnen dan aan hun eerste seizoen in de nationale reeksen. “Het wordt inderdaad een speciale dag, met toch nog wel wat vraagtekens”, zegt kapitein Bart Rutten. “Onze voorbereiding was niet goed en hopelijk is dat geen voorbode voor het seizoen. De goesting is gelukkig groot en misschien verrassen we wel, net zoals we als nummer vijf via de eindronde de promotie konden afdwingen.”