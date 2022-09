Bart Renders (VTI Hasselt) na bekerverlies tegen Bergop Wijgmaal: “Focus nu op de competitie”

Hasselt startte nochtans goed en via Claes en Van Hest, stond er een 17-11 voorsprong op de bordjes. De bezoekers leken daarna te kunnen aansluiten, maar de ingevallen Van der Velden stelde orde op zaken. Wijgmaal was niet onder de indruk en snelde in de tweede beurt naar 1-7. De thuisploeg kwam bij 12-12 weer langszij, maar de Brabanders hadden de match in handen. Ook in de derde set nam Wijgmaal voorsprong. Put stelde orde op zaken en via Verspecht nam de thuisploeg over. De bezoekers stelden in de vierde set weer gelijk en in set vijf had Hasselt geen antwoord op een 3-7 achterstand.