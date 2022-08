Bart Plasschaert moet bij U23 van Cercle Brugge talent klaarstomen: “Reeds coach sinds mijn vijftiende”

Die Bart Plasschaert is zelf ook een jonkie , amper 31, maar wel al een half leven met voetbalcoaching bezig. “Ik voetbalde slechts tot mijn zeventiende bij Sint-Denijs-Westrem”, schetst hij zijn eigen carrière. “Snel had ik begrepen dat eerste of tweede provinciale voor mij het hoogst haalbare zou zijn, en daarom was ik al twee jaar eerder als coach begonnen met een jeugdteam. Eerst in Wetteren, bij de fusieclub daar, dan acht jaar bij Zulte Waregem. Aan de Gaverbeek startte ik bij de jongste jeugd en klom ik op tot assistent van Arne Schepens bij de beloften. Tot corona uitbrak.”

Kampioen met Beerschot en Gent

Tijdens de voetballuwe periode ingevolge de pandemie, stelde Plasschaert zich de vraag waar hij met zijn carrière als coach heen wilde.

“Een keertje van een eerste ploeg proeven was een idee dat toen rijpte, en dat vorm kreeg met een aanbod van Beerschot”, gaat hij verder. “Ik kon er als video-analist bij de staf van Hernan Losada beginnen en dat heb ik twee jaar met veel plezier gedaan. De titelviering op het Kiel meegemaakt, in eerste klasse tot november in de top-drie, hele leuke tijd. Maar tegelijk kriebelde het toch om weer zelf te coachen. Namens AA Gent was Björn De Neve al eens bij komen informeren. Ik wist dat hij in de Gentse jeugd veel ten goede had veranderd en was getriggerd, maar hield die boot aanvankelijk af. Bij een tweede vraag ging ik vorig seizoen toch overstag. Ik werd coach van de U15 van de Buffalo’s aan de Warmoezeniersweg. Meteen weer met jonge jongens dus, maar ik wist dat het een hele sterke lichting was. We werden kampioen, de eerste jeugdploeg van Gent in een kwarteeuw die een titel pakte. Fantastische ervaring was dat.”