Bart Nieuwkoop kan ervaring delen bij Union: “Ik heb mogen ervaren hoe het is om kampioen te spelen in Nederland met Feyenoord”

Met een 3-1-zege tegen Anderlecht en een rapport van 44 op 51 op verplaatsing trekt Union vol vertrouwen zondag naar Antwerp. Brengen de Brusselaars ook de tweede opdracht in de Champions’ Play-offs tot een goed einde? Wingback Bart Nieuwkoop weet alvast wat er in de laatste rechte lijn richting de titel nodig is.

“Ik heb mogen ervaren hoe het is om kampioen te spelen in Nederland met Feyenoord", zegt Bart Nieuwkoop. “Je weet wat voor druk er bij komt kijken in de laatste wedstrijden. Die ervaring kan je nu wel meenemen. Je weet dat je rustig moet blijven en dat je wedstrijd tot wedstrijd moet leven. Het is niet zo zeer dat ik dat op andere spelers overdraag. Iedereen weet wel hoe het werkt en hoe ze moeten focussen op wedstrijden.”

Nieuwkoop heeft de meningen in Nederland over zijn keuze voor Union helemaal omgedraaid. “In het begin waren ze sceptisch. Het is mooi om te zien dat nu heel veel Nederlanders Union kennen. Ik denk dat in het begin van het seizoen niemand van de club afwist. Nu komen er heel veel mensen naar me toe om te zeggen dat het goed gaat en dat het leuk is hoe wij bezig zijn. Ik merk dat er veel aandacht is.”

“Ik denk ook dat de Belgische competitie heel goed bij mijn speelstijl past. Het is een hele attractieve competitie. Veel goals, veel aanvallen en vrij direct. Zo is ons spel ook. Ik hou ervan. Als neutrale toeschouwer is het ook leuk om naar te kijken en het is leuk om erin te spelen.”

Volledig scherm Bart Nieuwkoop maakte tegen Anderlecht zijn vierde competitiegoal. © Belga

Nieuwkoop liet dit seizoen al viermaal het net trillen. “Het klopt dat ik niet bepaald bekendsta als een doelpuntenmaker. Ik had nog niet gescoord, maar door het 3-5-2-systeem en mijn positie als wingback merk ik wel dat ik de laatste weken zeker vaker in de positie kom om te scoren. Ik had er ook al meer kunnen maken.”

“Het was heel prettig dat ik dit seizoen wedstrijdritme kon opbouwen. Ik heb heel veel wedstrijden kunnen spelen en daardoor word je fitter en beter, want je ontwikkelt je het beste in wedstrijden. Als wingback moet ik heel mijn zijkant bestrijken. De coach hamert er zeker op dat als de bal aan de andere kant is dat wij in de laatste linie geknepen zijn en dat we ook in de zestienmetergebied zijn om eventueel een voorzet binnen te werken. Daarvoor moet je serieuze meters maken. Hard werken is ook wel de mentaliteit die ik zelf heb.”

“Of het een 50-50-strijd wordt met Club Brugge voor de titel? Dat is moeilijk om te zeggen. Ik denk dat iedereen zeker nog meedoet. Het zijn allemaal finales die we spelen en dat geldt voor elke ploeg. Niemand is afgeschreven. Wij moeten gewoon zorgen dat we het week per week bekijken en elke wedstrijd is echt een grote finale. Puur op onszelf focussen en niet kijken wat er op het andere veld gebeurt”, besluit Nieuwkoop.