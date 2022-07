Bart Nieuwkoop haalt met Union zwaar uit tegen ex-club Feyenoord: “Alles gaat heel snel, maar ik denk dat we klaar zijn voor het nieuwe seizoen”

De oefenpot bestond uit vier delen van dertig minuten. Het eerste halfuur verliep langs beide kanten wat afwachtend. Toch vielen er aardig wat kansen te noteren. Na de eerste pauze klom Union op voorsprong. Eckert Ayensa zonderde Nieuwkoop af met een heerlijk tikje en die laatste miste niet tegen de club waar hij tussen 2011 en 2021 actief was.

Feyenoord reageerde met een poging van Dilrosun, maar Moris stond pal. Net voor de tweede pauze knikte Eckert Ayensa de 0-2 binnen. In minuut 70 lokte Vanzeir een strafschop uit. Teuma zette zich achter de elfmeter, maar miste.

In het laatste halfuur wist Union nog tweemaal te scoren. Feyenoord kreeg een hoekschop niet goed weg en Sykes strafte dat genadeloos af. Ziani legde na een goede tegenaanval de 0-4-eindstand vast.

Doelpunten: 44' Nieuwkoop (0-1), 59' Eckert Ayensa (0-2), 97' Sykes (0-3), 119' Ziani (0-4).

Basisopstelling Union: Moris, Nieuwkoop, Lazare, Eckert Ayensa, Vanzeir, Burgess, Teuma, Lynen, Van der Heyden, Kandouss en Lapoussin.

“Ik was erg blij om terug te zijn en dan nog te scoren ook”, zegt Bart Nieuwkoop. “Het was leuk om hier terug te komen, om de mensen te zien die ik al jaren heb ontmoet.” De 0-1 van Nieuwkoop was van mooie makelij. “Het was ook een geweldige actie en we scoorden daarna nog drie doelpunten. We speelden 70-80 minuten goed met veel druk zoals we altijd doen.”

Union is goed door de oefenwedstrijden gekomen. Zaterdag beginnen de Unionisten om 20u45 op het veld van STVV aan het nieuwe seizoen. “De voorbereiding was goed. We speelden tegen grote namen als Brighton, Lissabon en Feyenoord. We beginnen komende zaterdag met het kampioenschap. Alles gaat heel snel, maar ik denk dat we er klaar voor zijn”, besluit Nieuwkoop.

Volledig scherm Siebe Van der Heyden springt in de armen van Bart Nieuwkoop na de 0-1. © Photo News

Karel Geraerts krijgt dit seizoen de moeilijke taak om als hoofdcoach in de voetsporen te treden van Felice Mazzu. Tot dusver loopt het prima, want onder Geraerts verloor Union nog niet. “Het belangrijkste was om goed te spelen met onze organisatie en om iedereen speeltijd te geven”, stelt Karel Geraerts.

“Uiteraard is de uitslag ook belangrijk, maar voor mij is het altijd belangrijk om te winnen: op training, in de competitie en zeker bij officiële wedstrijden. De afgelopen dagen hebben we veel gereisd onder niet altijd voor de hand liggende omstandigheden.”

“Wat zeker is, is dat iedereen zich goed heeft voorbereid op het nieuwe seizoen. Ik reken op iedereen om aanstaande zaterdag het kampioenschap aan te vatten”, besluit Geraerts.