Bart Nieuwkoop en Union krijgen Oostende over de vloer: “Titelstress is op dit moment niet aanwezig”

“Of er titelstress aanwezig is in de club? Op dit moment niet”, zegt Bart Nieuwkoop. “We willen eerst eerste in de reguliere competitie worden. Er staan daarvoor nog drie wedstrijden op het programma. Vrijdagavond beginnen we tegen Oostende.”

Winnen tegen Oostende betekent dat Union slaagt in dat doel en de reguliere competitie afsluit als leider. Daarnaast heeft het zo ook meteen een Europees ticket op zak. “Dat leeft natuurlijk in de groep. Je speelt daarvoor en dat wil je graag behalen. Het zou heel mooi zijn moest dat in de eerste van de drie wedstrijden lukken.”

“Als voetballer wil je het hoogst mogelijk bereiken. Toen ik tekende bij Union had ik eerlijk gezegd niet meteen gedacht aan spelen voor Europees voetbal. Ik wist dat de club die ambitie had, maar het is ook voor mij een verrassing dat het zo snel al mogelijk kan zijn”, besluit Nieuwkoop.

Op zoek naar nieuwe thuiszege

Ook trainer Felice Mazzu had het tijdens de traditionele persbabbel over het Europese ticket dat voor het grijpen ligt. “Dat geeft een zeer positief gevoel. We weten allemaal dat niks zeker is vooraleer het zeker is. We moeten oppassen voor een overdreven euforie en onze wedstrijd afwerken zonder daar aan te denken.”

“We hebben tot dusver al iets buitengewoon gedaan en willen met die dynamiek verdergaan. Of het aanvoelt als een persoonlijke voldoening? Neen, het is een collectief gebeuren. Het geeft vertrouwen, stelt je in staat om de zaken uit het verleden wat te relativeren en om jezelf wat te herontdekken of om te zien wie je echt bent.”

“Dat we tegen Oostende de kans krijgen om in eigen huis terug aan te knopen met een overwinning? Zeker een belangrijke factor. We zitten thuis aan een één op zes, maar ik heb altijd gezegd dat de analyse gemaakt moet worden op basis van een heel seizoen. Het is wel tijd om onze supporters een nieuwe thuiszege te schenken”, besluit Mazzu.