Bart Nieuwkoop en Union kennen tegenstanders in Europa League en zondag wacht Mazzu: “Het wordt zeker speciaal”

voetbal jupiler pro leagueBraga, Malmö en Union Berlin. Dat zijn de tegenstanders van Union in groep D van de Europa League. Een haalbare kaart zo lijkt voor de vicekampioen. Maar eerst wacht nog de eerste confrontatie van dit seizoen met het Anderlecht van ex-trainer Felice Mazzu. “Het is ook dankzij hem dat we in de Europa League zitten”, stelt Bart Nieuwkoop.

“Het was leuk om met onze ploeg in de loting te zitten en die te volgen”, reageert Bart Nieuwkoop. “We waren op onze naam aan het wachten en toen het kaartje met Union er kwam, sprongen we allemaal in de lucht (zie hieronder, red.). We wisten nog niet helemaal bij wie we zaten.”

Union belandde in de groep D met Braga, Malmö en Union Berlin. Braga is het nummer vier uit Portugal, Malmö de Zweedse kampioen en Union Berlin eindigde vorig seizoen knap vijfde in de Bundesliga.

(lees hieronder verder)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Royale Union Saint-Gilloise (@rusg.brussels) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Of het niet jammer is dat we een grote club zoals Manchester United of Arsenal niet hebben geloot? Ik denk dat elke club die in de Europe League zit een grote is. Er staan ons enkele mooie wedstrijden te wachten. Op dit moment weten we weinig af van onze tegenstanders, dat komt natuurlijk nog, maar daardoor is het nu moeilijk te zeggen of het al dan niet een haalbare groep is.”

Brusselse derby

Dit weekend ontvangt Union Anderlecht voor de Brusselse derby. Het wordt een eerste weerzien met ex-trainer Felice Mazzu. “Het wordt zeker speciaal. Dat we vandaag in de loting van de Europa League zaten, hebben we ook aan hem en de staf die er vorig jaar was te danken. We zijn hem dankbaar en elke speler heeft heel veel respect voor hem. Het is leuk om hem en de andere stafleden terug te zien.”

Het lijkt dat nieuwe T1 Karel Geraerts niet veel veranderd heeft sinds het vertrek van Mazzu. “Wat het verschil is tussen Mazzu en Geraerts? Het klopt dat het gelijkaardig is. Alle spelers waren blij dat de club voor Geraerts koos als opvolger, want hij werkt volgens dezelfde filosofie. Er is niet veel veranderd, uiteraard zijn er andere details, maar de grote focuspunten zijn bijna helemaal hetzelfde”, besluit Nieuwkoop.

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League