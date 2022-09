Bart Kolen wil zaterdag de draad met Wezel opnieuw opnemen: “Elke partij is een stap in het onbekende”

Wezel Sport is een formatie die de lijn wil doortrekken. De kampioen van vorig seizoen in eerste provinciale nam uiteindelijk een meer dan behoorlijke start. “Toch zorgde het verlies van vorige week op het veld van Geel voor ontgoocheling”, geeft Bart Kolen toe. “Ik denk dat het zowel voor Geel als voor ons een degelijke waardemeter is geweest. Geel is alleszins een ploeg die mee een rol van betekenis zal spelen. Dat mag eveneens van Wezel gezegd worden.”

Niveau

Wezel was vorig seizoen een toonaangevende formatie die in de felle titelstrijd in eerste provinciale aan het langste eind trok. Toch ondervindt de kampioen dat het er een reeks hoger wat anders aan toe gaat. “Je ontmoet tegenstanders die veel ervaring in de rangen hebben rondlopen”, merkt de centrale verdediger op. “Dat is iets waar we een heel seizoen mee geconfronteerd zullen worden.”

Onbekend

Voor Wezel Sport zijn het, op enkele ploegen na, allemaal nieuwe en onbekende tegenstanders. Dat is eveneens het geval voor Kampenhout dat zaterdagavond naar Mol afzakt. “Ik heb geen enkel idee hoe sterk ik deze tegenstander moet inschatten. Het wordt een stap in het onbekende. Maar Wezel beschikt over een geheel dat met elke ploeg de strijd aan kan gaan. Het is belangrijk dat we niet te veel met onze tegenstander bezig zijn en van onze eigen kwaliteiten uitgaan.”

Op het offensieve vlak loopt het voor Wezel alleszins vlot. Na drie wedstrijden is het met zijn negen gescoorde doelpunten de meest productieve ploeg van de reeks.

