Bart Kolen speelt met Wezel de topper bij Termien: “Een ontmoeting tussen twee sterke ploegen”

Hoewel spelen vorige week geen optie was, had men bij Wezel het burenduel tegen Witgoor graag afgewerkt. Al was het maar om de midweekspeeldag, die er nu op woensdag 8 februari aankomt, te vermijden. “Het uitstel was gewoon de juiste beslissing”, geeft Bart Kolen mee. “Het gevaar om blessures op te lopen, was te groot. Wedstrijden moeten in normale omstandigheden afgewerkt kunnen worden. Dat was zaterdag niet het geval.”

Goede herinneringen

In de heenwedstrijd maakten Wezel en Termien er een spektakelwedstrijd van. De 3-3-eindstand was een weergave van het minieme verschil tussen beide ploegen. Ondanks de puntendeling pakte Wezel die eerste zaterdag van november de eerste periodetitel, omdat even verderop Houtvenne voor eigen volk vrede moest nemen met een puntendeling.

“Ik denk dat zowel Termien als wij toen hebben aangetoond dat we over een sterk geheel beschikken. Dat we vandaag nog mee bovenaan staan, is daar een bevestiging van. Uiteraard zijn dit soort van wedstrijden heel belangrijk. Vooral op het mentale vlak.”

Regelmaat

Twee weken geleden keek Wezel, op het veld van Schoonbeek-Beverst, tegen zijn vierde nederlaag aan. De Molse formatie had het geluk dat de andere ploegen uit de kop van het klassement eveneens een steek lieten vallen. “Dat kan gebeuren”, zegt Kolen. “De regelmaat gaat een grote rol van betekenis spelen. Ploegen uit middenmoot en het onderste deel van het klassement, zullen een belangrijke stem hebben in wie straks de titel zal pakken. De uitgestelde partij tegen Witgoor meegerekend, staan we de komende weken voor belangrijke ontmoetingen, waarin we eveneens Sint-Lenaarts en Houtvenne ontmoeten. Eens die concurrenten zijn gepasseerd, kunnen we weer een tussentijdse balans opmaken.”

