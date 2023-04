Bart Kolen scoort zijn eerste treffer voor Wezel: “Zelden zo blij geweest met een doelpunt”

voetbal tweede nationale A Tibo Andries schiet Torhout met twee doelpunten naar zege tegen Zelzate: “Winnaar van de speeldag”

KM Torhout houdt drie belangrijke punten in eigen huis, met een 4-1-zege tegen rechtstreekse concurrent KVV Zelzate. De groen-zwarte formatie voetbalde zich onder leiding van een trefzekere Tibo Andries naar een comfortabele 3-0-voorsprong aan de rust en liet die bonus na de pauze niet in gevaar komen. De Velodroomformatie wipt over Gullegem naar de twaalfde plaats in tweede nationale A en komt tot op één punt van Zelzate.