Bart Kolen en Wezel pakken opnieuw de leiding: “Het wordt een strijd tot de laatste speeldag”

Bij Wezel hebben ze niet lang gewacht om voor een sportieve revanche te zorgen. De Molse formatie verloor vorige week onverwacht in Kampenhout. “Een verlies dat toch enkele dagen voor de nodig ontgoocheling heeft gezorgd”, geeft Bart Kolen toe. “Uiteindelijk verlies je niet graag, en zeker niet tegen een ploeg die onderaan het klassement staat. Op dat moment snak je meteen naar die volgende wedstrijd. Tegen Betekom hebben we weinig weggegeven. In dergelijke confrontaties is het belangrijk om snel te scoren. Het tweede doelpunt, dat net na de rust viel, heeft de partij in een beslissende plooi gelegd.”

Strijd

Het beeld van het klassement in derde nationale B is een weerspiegeling van de stand een jaar geleden in eerste provinciale. Met Wezel en Geel in een hoofdrol. “Het is nu wel duidelijk dat de eerste vijf uit de stand gaan beslissen wie met de hoogste eer gaat lopen”, voorspelt de middenvelder. “De ploeg die de grootste regelmaat aan de dag kan leggen, zal het wellicht halen. Het verschil tussen de teams is erg klein. Wij staan in het slot van de competitie nog tegen duels tegen Geel en Termien. Best mogelijk dat het kampioenschap pas in die periode beslist zal worden.”

Pelt

Volgend weekend wacht de Molse formatie eens te meer een zware opdracht. Pelt reikte Wezel, door Houtvenne zaterdag in het verlies te spelen, een helpende hand. Het is tegelijk een serieuze waarschuwing. “Echt verrassend is die overwinning van Pelt voor mij niet”, zegt de Mollenaar. “Ik vind dat Limburgers over een heel sterk geheel beschikken. Door hun gemiste start hebben ze een lange inhaalbeweging moeten maken. In principe is het een elftal dat bovenaan moet kunnen meedraaien. Voor ons wordt dit één van de zeven finales die nog op het programma staan.”

Lees ook: meer voetbal in 3NB