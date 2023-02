Bart Köhlen (Sporting Pelt): “We zijn klaar om Sezoens Bocholt warm te ontvangen in halve finales van de Final Four”

“We moesten winnen om zeker te zijn van het laatste fel begeerde ticket voor de Final Four”, begon Bart Köhlen met zijn analyse. “Iedereen was dan ook supergemotiveerd. Onmiddellijk grepen we Hubo Handbal bij de keel en na een kwartier zaten we op rozen. Onze staf wilde niet weten van verslapping en bij de rust zochten we de kleedkamers op met een mooie 14-21-kloof. In de tweede helft kwam de zege nooit meer in gevaar en T1 Korneel Douven kon naar hartenlust roteren. Feitelijk had het nooit mogen gebeuren dat deze groep moest strijden tot de laatste snik om bij de beste vier van de BENE-League te horen. We lieten te veel steken vallen tegen teams die we zeker de baas konden. Vooral in defense waren onze prestaties dit seizoen met ups & downs.”