Bart Janssens wil eervol afscheid nemen van ASV Geel: “Ik wil rustig nadenken over mijn toekomst”

“Het is jammer dat we vorige week in Schoonbeek-Beverst een zwakke tweede helft hebben neergezet”, verwijst trainer Bart Janssens naar het 1-1 gelijkspel. “Het is alleszins positief dat we opnieuw niet verloren. Maar er zat meer in. Ik denk dat we nu mogen zeggen dat de ploegen die bovenaan het klassement voor een kloof hebben gezorgd, zich voor de ultieme strijd kunnen gaan opmaken. Ik ben blij dat we daar nog bijhoren.”