Bart Janssens trekt met ASV Geel naar Diest: “Veel respect voor werk van mijn collega Danny Boffin”

voetbal derde nationale BMet een verplaatsing naar Diest, staat ASV Geel zaterdagavond voor een stevige opener in de jacht naar de tweede periodetitel. Het is een duel tussen twee traditieclubs. Ondanks de pech waarmee trainer Bart Janssens tijdens de eerste maanden van het seizoen moest afrekenen, heeft Geel een overtuigende eerste periode achter de rug.

Op de slotdag van die eerste periode was er voor Geel, in de strijd voor een plek in de eindronde, geen prominente rol weggelegd. Uiteindelijk staan de blauw-witten wel op een knappe derde plaats, op een zucht van Wezel en Houtvenne, die vrijdagavond in een onderling duel de elfde speeldag op gang trappen.

“Gezien de omstandigheden heeft het eerste deel van de competitie mij voldoening gegeven”, reageert trainer Bart Janssens. “Op een bepaald moment was de ziekenboeg zo vol, dat dat op de prestaties begon te wegen. Maar de spelers die hun kans kregen, hebben hun werk gedaan. Als je na tien wedstrijden één nederlaag moet incasseren, kan je met trots achterom kijken.”

Aanklampen

Geel zal zaterdagavond nog voor de aftrap weten wat de mogelijkheden zijn. En wat het voordeel kan zijn na het duel tussen Wezel en Houtvenne. “De rangschikking begint zijn eerste geheimen prijs te geven. Voor ons is het in de eerste plaats belangrijk dat we ons wagonnetje blijven aanpikken. Maar ik blijf bij mijn standpunt van voor de start van de competitie: onze betrachting moet zijn om zo snel mogelijk de veilige kaap van 35 punten te behalen. Het is gewoon een vorm van realisme. Eens we zover zijn, kunnen we verder kijken.”

Respect

Diest - ASV Geel wordt een duel tussen twee trainers die mekaar goed kennen. En vooral respect hebben voor het werk dat zij bij hun club leveren. “Als je bekijkt hoe de situatie van Diest begin augustus was, moet je vaststellen dat ze het bijzonder goed hebben gedaan”, besluit de Geelse trainer. “Ik heb af en toe contact met Danny Boffin, iemand waar ik heel veel respect voor heb. Het is duidelijk dat hij met zijn team nog progressie maakt. Ik hoop vooral voor onze supporters dat we in dat prestigeduel aan het langste eind zullen trekken. Voor onze trouwe aanhang was het jammer dat we die eerste periodetitel niet op onze naam konden schrijven.”

