Bart Janssens (T1 ASV Geel): “Tegen Knokke staan we tegenover een heel sterke waardemeter”

Opvallend team met vaders en dochters, samen met jong autosport­ta­lent in 24 Hours of Zolder

In Zolder vindt dit weekend de 44ste editie van de 24 Hours of Zolder plaats. In de toerwagenklasse vinden we een zeer opvallend team, een team ook met ambitie, maar vooral een team met twee vaders en twee dochters, ondersteund door een jong talent dat ook al autosportbloed heeft. Guino Kenis en Michaël De Keersmaecker zijn twee oudgedienden van de Belgische autosport en zij krijgen in hun BMW M2 CS het gezelschap van hun dochters Julie Kenis en Juna De Keersmaecker. Als vijfde rijder is er Jeff Van de Ven, de zoon van Hans Van de Ven, die al jaren wedstrijden in autosport en motorsport organiseert. Het kwintet gaat op zoek naar een mooi resultaat in de toerwagenklasse en start zaterdag om 16u00 alvast als tweede in die klasse na een sterke kwalificatieronde van Guino Kenis.

