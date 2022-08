Bart Janssens (T1 ASV Geel): “Knokke wordt goede waardemeter”

Voetbal Beker van BelgiëHet is niet de eerste keer dat ASV Geel in actie komt tegen een ploeg uit West-Vlaanderen. Tijdens de interprovinciale eindronde van eind vorig seizoen, die de blauw-witten in derde afdeling bracht, was het schering en inslag. In de voor Geel derde ronde van de beker is het opnieuw zover: Geel staat zondagnamiddag voor een trip richting Knokke. Voor de West-Vlamingen wordt het de laatste generale repetitie met het oog op de competitie, die in eerste nationale woensdag van start gaat.

Een bekercompetitie is en blijft een onvoorspelbaar verhaal. Zo kroop ASV Geel vorige week door het oog van de naald door, na een 1-1-stand na negentig minuten, met strafschoppen afstand te nemen van het Oost-Vlaamse Aalter.

“Je weet dat in een bekerwedstrijd alles mogelijk is”, zegt trainer Bart Janssens. “Voor mij is het belangrijkste dat we zeker zijn van nog minstens één wedstrijd met inzet voor de start van de competitie. Anderzijds mogen we het realisme niet uit het oog verliezen. Knokke beschikt over heel wat profspelers en speelde vorig seizoen de eindronde in eerste nationale. Dan weet je dat je als ploeg voor een grote uitdaging staat. Ik kijk ernaar uit om te zien wat we daar tegenover kunnen stellen.”

Versterking

Begin deze week werd de kern nog aangevuld met Wassim El Maimouni, die de overstap maakte van Beerschot. De 21-jarige verdediger, die al enkele weken bij Geel actief was, stond woensdagavond in de basisploeg die in Lille aan de slag was. Het was in eerdere oefenwedstrijden, tegen Herk en Houthalen, dat hij de Geelse beleidsmensen kon overtuigen. Bart Janssens hoopt straks nog op een ervaren speler in de centrale as van de defensie.

“Op dit moment moeten we Jean-Michel Hoebregs een rij achteruit schuiven. Met die versterking is dat probleem van de baan. Het is wel belangrijk dat het iemand met ervaring is. Uiteindelijk beschikken we over een vrij jonge groep.”

Tijdens de oefenwedstrijd in Lille bleven enkele spelers met lichte blessures uit voorzorg aan de kant. Doelman Oussayd Belkouch, die vorig seizoen verkozen werd tot ‘speler van het seizoen’, stond weer tussen de palen.

