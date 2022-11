Bart Janssens is na de 1-3-winst van Geel in Witgoor vol lof over zijn spelersgroep: “Ik ben een trotse trainer”

voetbal 3NBAls nieuwkomer kreeg ASV Geel aan de vooravond van deze competitie een zware opdracht mee. De buitenwereld beschouwde de Kempische formatie als een aanwinst voor derde nationale. Een uitdaging die Geel, in niet altijd even dankbare omstandigheden, voluit is aangegaan. Vandaag, op een zucht van de winterstop, is het een rol die het op alle vlakken met brio vervulde.

Voor elke tegenstander is een trip naar Witgoor meer dan een sportieve uitdaging. Voor een dichte buur als Geel, reikt die opdracht nog wat verder. Maar zaterdagavond bewees Geel, in dit op en top Kempische duel, dat het niet toevallig mee bovenaan het klassement staat.

“Ik moet eerlijk bekennen dat ik in de aanloop naar dit treffen niet zeker was van een goede afloop”, gaf trainer Bart Janssens toe. “Dat heeft alles te maken met de kwaliteiten van Witgoor. Net als Geel is het een ploeg die gedragen worden door een unieke twaalfde man. Dat was een bijkomend aspect om rekening mee te houden.”

Volwassen

“De manier waarop we de 1-3-zege op het bord hebben gezet, doet mij veel deugd”, zegt de Geelse T1. “Dit is uiteindelijk het resultaat van veel noeste, zware en intense arbeid. De volwassen manier waarop we in Witgoor wonnen, hebben we moeten leren. Die leergierigheid van de spelers was daarbij een bondgenoot. In zo’n geval kan ik alleen maar bijzonder trots zijn op de ganse groep.”

Geel blijft niet alleen vlot meedraaien in de bovenste regionen van het klassement. De kloof die het, met de andere ploegen bovenaan, bij mekaar heeft gevoetbald, begint serieuze vormen aan te nemen.

“Ik blijf erbij dat het onze eerste betrachting moet zijn om zo snel mogelijk de kaap van 35 punten te behalen. Een zeven op negen in de laatste drie wedstrijden voor de winterstop zou ons naar dat doel kunnen brengen. Maar een evidentie wordt het niet.”

Uniek jaar

Het zou best kunnen dat Geel op het einde van dit kalenderjaar uitzonderlijke cijfers op tafel kan leggen. “Tot hiertoe hebben we in 2022 slecht één keer verloren. Dat was in Betekom. Het zou voor de ganse club mooi zijn moest het bij die ene keer kunnen blijven. Dat is alvast de uitdaging voor de komende weken.”

Lees ook: meer voetbal in 3NB