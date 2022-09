Bart Janssens (Geel) met vier op zes naar topper tegen Wezel: “We hebben positieve klik gemaakt”

Voetbal derde nationale BHoewel Geel met twijfels uit de voorbereiding was gestapt, heeft het zijn terugkeer naar het nationale voetbal niet gemist. Met een thuiswedstrijd tegen Houtvenne en een trip naar Nijlen, stonden er meteen twee toppers op het programma. Goed voor een vier op zes. Geen twee zonder drie moet de kalendermaker gedacht hebben. In derde nationale B wordt zaterdagavond om 20 uur de topper tussen de buren van Geel en Wezel gespeeld.

De openingswedstrijd tegen Houtvenne was voor ASV Geel op zich een speciale belevenis, vermits het een burenduel was tussen veel spelers die mekaar kennen. Het 1-1-gelijkspel was een logisch verdict. Maar in Nijlen sloeg het team van trainer Bart Janssens vorige week keihard toe. Nijlen, dat de voorbije seizoenen een betrouwbare subtopper was, kreeg een flinke draai rond de oren. Vooral voor de rust kende Geel geen genade en legde het de basis van de 2-5-zege.

“Die eerste helft was erg goed”, gaf de Geelse trainer toe. “Het enige wat me na afloop stoorde waren de twee tegendoelpunten die er te gemakkelijk kwamen. Met die vier op zes ben ik heel tevreden. Vooraf had ik voor dit puntenaantal willen tekenen. Uiteindelijk waren er na de voorbereiding toch nog wat vraagtekens. Maar die positieve klik is er op het juiste moment gekomen.”

Wezel

Zaterdagavond wordt De Leunen het decor van het treffen tussen Geel en Wezel. De twee protagonisten die er vorig jaar voor zorgden dat titelstrijd in eerste provinciale tot de laatste snik een boeiende strijd is geworden. Uiteindelijk kregen beide ploegen, in de vorm van een promotie, waar ze recht op hadden. Het respect aan beide kanten is erg groot.

“Ik verwacht dat Wezel dit seizoen opnieuw een rol van betekenis zal spelen”, blikt Bart Janssens vooruit. “Het is een team dat met hun nieuwe trainer Wim Mennes mogelijk wat andere accenten legt, maar offensief zijn ze bijzonder sterk. Ze hebben spelers in hun rangen rondlopen die het nationale niveau kennen. Ik hoop dat wij kunnen rekenen op de steun van onze twaalfde man. Uiteindelijk is dit een duel tussen twee Kempische buren die hun ambities niet onder stoelen of banken steken en steeds de hoogste eer nastreven.”

