Bart Janssens en ASV Geel komen tegen Zwarte Leeuw met de schrik vrij: “We kunnen niet tevreden zijn”

Wielrennen meisjes juniores Anna Vanderaer­den sprint naar derde plaats in Gent-Wevelgem: “Ik ben trots op mezelf”

Anna Vanderaerden was de beste Belgische in Gent-Wevelgem voor meisjes-juniores. De Lummense eindigde in de spurt op de derde plaats. “Ik heb geprobeerd, maar de twee Britse meisjes waren duidelijk sneller”, reageert Anna Vanderaerden. “Derde is mooi, zeker in een wedstrijd van dit niveau. Ik kan dan ook alleen maar heel tevreden en trots op mezelf zijn.”