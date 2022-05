Bart Janssens en ASV Geel eindigen de partij in Boezinge met acht: “Het was in de slotfase een overlevingstocht”

voetbal interprovinciale eindrondeDe eerste speeldag in de interprovinciale eindronde, de nacompetitie met provinciale ploegen uit de vijf Vlaamse provincies, is niet echt een succes geweest voor de Antwerpse vertegenwoordigers. Kontich verloor thuis van Blankenberge, maar de grootste ontgoocheling was wellicht voor Berg en Dal dat door Torpedo Hasselt werd gewipt. Geel redde in Boezinge de Kempische eer.

Het mooie aan een eindronde is de onvoorspelbaarheid. Dat werd het voorbije weekend nogmaals onderstreept. Al hebben de verliezers daar niet echt een boodschap aan. Terwijl bij het Meerhoutse Berg en Dal de ontgoocheling niet te overzien was, was de opluchting bij de buren van ASV Geel dan weer bijzonder groot.

Al ligt er voor trainer Bart Janssens behoorlijk wat werk op de planken. Blauw-wit stapte, na drie rode kaarten, met acht spelers van het veld. “Dat het tot verlengingen en strafschoppen is gekomen, hadden we een beetje aan onszelf te wijten”, maakte de Geelse T1 de balans op. “In de eerste helft vergaten we de partij te beslissen. Dan weet je dat het gevaar om de hoek kan loeren.”

Rode kaarten

Dat gebeurde net voor het ingaan van het slotkwartier, waarin Boezinge op voorsprong kwam. “Ons geluk was dat we meteen gelijk konden maken. Indien dat doelpunt niet valt, was het een stuk moeilijker geweest.”

In de verlengingen werd er niet meer gescoord, maar vielen er nog rode kaarten, waarvan twee voor Geel. Aanvoerder Jean-Michel Hoebregs had bij de gelijkmaker reeds een tweede gele kaart geïncasseerd. Ibrahim El Ansri pakte eveneens een tweede keer geel, terwijl Ruben Corstjens ineens rood kreeg. Hoebregs en El Ansri missen daardoor de partij van volgend weekend tegen Blankenberge. Corstjens zal wellicht mogen spelen, omdat een rechtstreekse uitsluiting voor de groene tafel komt.

“Ik hoop dat die regel ook tijdens de eindronde van toepassing is. Anders wordt het een puzzel. Anderzijds heeft onze ruime kern ons dit seizoen al veel diensten bewezen. De slotfase leek meer op een overlevingstocht. Ik heb geen idee hoe sterk we Blankenberge moeten inschatten. Het feit dat ze in Kontich wonnen, zegt veel. Wij hebben het tegen onze reeksgenoten in competitieverband twee keer heel lastig gehad.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal