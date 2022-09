Bart Janssens blikt vooruit op duel van ASV Geel tegen Houtvenne: “Het was geen vlekkeloze voorbereiding”

Bij ASV Geel, dat in derde afdeling B zijn heroptreden maakt in het nationale voetbal, blikt trainer Bart Janssens met gemengde gevoelens terug op de voorbereiding. Enkele dagen voor de topper tegen de buren van KVC Houtvenne, zijn er nog twijfels aan de Leunen. Al kunnen die snel weggewerkt worden. Een spijtig voorval tijdens de oefencampagne was het uitvallen van Mike Van Geffen. Een jong talent dat klaar stond om een grote stap voorwaarts te zetten.

Verschillende ploegen kregen tijdens de voorbereiding af te reken met gekwetste spelers. Ook ASV Geel kreeg zijn deel. In die mate dat Bart Janssens vaak aanpassingen moest doorvoeren.

“Met het gevolg dat de spelprincipes die ik voor ogen had niet altijd konden uitgevoerd worden. Daarnaast waren er spelers die op het fysieke vlak niet top waren. Daardoor is de balans voor mij niet echt positief. De resultaten op zich waren niet belangrijk. Maar we weten dat we aan de vooravond van een bijzonder zware competitie staan.”

Mike Van Geffen

Een speler die bijzonder veel pech kende is Mike Van Geffen. De jonge middenvelder liep tijdens de tweede oefenwedstrijd, op het veld van Park Houthalen, een zware kwetsuur aan de kruisbanden van de knie op. “Mike is iemand die vorig jaar geen basisspeler was, maar die stappen in de goede richting had gezet. Hij is polyvalent en kan zowel in de defensie als het middenveld worden ingezet. Het meest belangrijke is dat hij nu de tijd neemt om te herstellen. Het zal een revalidatie van vele maanden zijn.

Houtvenne

De wedstrijd ASV Geel-Houtvenne van zaterdagavond is de Kempische topper van de eerste speeldag in derde afdeling B. Vorig seizoen was er tussen beide ploegen nog een kloof van twee reeksen. Het wordt helemaal speciaal vermits Ruben Corstjens vorig seizoen bij ASV Geel een punt plaatste achter zijn actieve loopbaan, en nu aan de slag is als trainer van Houtvenne. Verdediger Thierry Vandermeeren volgde in zijn spoor.

“Houtvenne is een sterk geheel”, prijst Bart Janssens de buren. “Het is een team met ervaring die fysiek sterk is. Voor ons wordt het een grote test. Het feit dat we terug nationaal kunnen voetbalen betekent veel. Met de steun van onze trouwe aanhang gaan we trachten om ons in de kijker te voetballen.”