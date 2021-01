Bart Janssens (ASV Geel): “Jammer dat er geen nieuw perspectief kwam”

Bij ASV Geel, en vooral bij trainer Bart Janssens, was er ontgoocheling toen de beslissing van Voetbal Vlaanderen bekend werd gemaakt. De formatie uit eerste provinciale had gehoopt om de resterende wedstrijden nog te kunnen afwerken.

Bij ASV Geel startte men dit seizoen, na een terugkeer uit wat vorig seizoen tweede amateurklasse was, in eerste provinciale. In de hoop om zo snel mogelijk opnieuw de stap naar het nationale voetbal te kunnen zetten.

“Uiteraard komt de volksgezondheid op de eerste plaats”, zegt trainer Bart Janssens. “Maar ik vind dat Voetbal Vlaanderen nog een nieuw en ultiem alternatief op tafel had kunnen leggen. Met eventueel enkele midweekwedstrijden, was het mogelijk om in april, mei en eventueel de eerst week van juni, de resterende wedstrijden van de heenronde af te werken. Moest over enkele weken blijken dat het niet haalbaar is, had men deze beslissing nog kunnen nemen. Nu zitten we wel met een heel lange periode zonder voetbal.”

Heropstart

Zoals meerdere clubs hoopt men ook bij Geel om in de loop van het voorjaar enkele bijeenkomsten te kunnen organiseren.

“Al moeten we daar eveneens met mogelijke problemen rekening houden”, aldus de Geelse T1. “Wat met de spelers die mogelijk vertrekken en de mogelijke nieuwkomers? In principe duurt het seizoen tot 30 juni. Tot die datum is het in normale tijden niet mogelijk om nieuwe spelers op te stellen. Op het fysieke vlak zou het goed zijn om vooraf enkele trainingen in te lassen. Mogelijk kunnen we uitkijken of er ploegen uit de omgeving zijn die eventueel een vriendschappelijke wedstrijd willen spelen. Voorlopig is dat nog koffiedik kijken.”

Toekomst

Bij ASV Geel is de drang om opnieuw een trapje hoger te voetballen erg groot. Een ambitie die eveneens bij trainer Bart Janssens van toepassing is.

“Op dit moment is er nog geen echte duidelijkheid over een verlengd verblijf. Dat heeft met mijn ambitie, om terug op nationaal vlak aan de slag te gaan, te maken. Ik heb de indruk dat de meeste spelers bij Geel willen blijven. Er wordt tegelijk uitgekeken naar de nodige versterkingen.”