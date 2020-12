Bart Janssens (ASV Geel): “Content dat we de competitie kunnen hervatten”

Bij ASV Geel is men tevreden met de beslissing van Voetbal Vlaanderen om, vanaf half februari, de competitie te hervatten. Ook het gegeven dat de uitslagen van de reeds gespeelde wedstrijden behouden blijven, is volgens trainer Bart Janssens een goede zaak. Geel heeft trouwens één wedstrijd minder gespeeld, en mag zich wellicht opmaken voor een midweekwedstrijd.

Tijdens het tussenseizoen ruilde ASV Geel, wat vorig seizoen tweede amateurklasse was, voor eerste provinciale. Voor de blauw-witten werd het meteen een nieuwe start. In de eerste wedstrijden van het seizoen toonde Geel dat het over een geheel beschikt dat in de hoogste provinciale reeks een vooraanstaande rol moet kunnen vervullen. Al wordt het voor iedereen straks een nieuwe start.

“Voor mij is het nieuws dat we er opnieuw aan kunnen beginnen heel positief”, reageert trainer Bart Janssens. “Ik denk dat iedereen een beetje op die duidelijkheid zat te wachten. Bovendien hebben we nu ruim de tijd om het programma samen te stellen.”

Individueel

De spelers van Geel kregen, net als bij de meeste andere club, de voorbije weken en maanden een individueel programma mee. Maar ook voor de groep werd het tijd dat ze een doel voor ogen kregen.

“Wij hadden voorzien om op 14 december de trainingen te hervatten. In die voorbereiding zaten eveneens verschillende oefenwedstrijden. De komende dagen gaan we het nieuwe programma samenstellen. Wellicht zal het verschil bijzonder klein zijn. Indien we midden januari aan de slag kunnen hebben we een maand om ons klaar te stomen.”

Programma

Het gegeven dat de eindrangschikking na vijftien speeldagen zal worden opgemaakt, zal de strijd in eerste provinciale nog spannender maken. Geel staat, met één wedstrijd minder gespeeld, op een derde plaats op één punt van de buren uit Wezel en drie punten minder dan leider Ternesse.

“Ik was tevreden over onze start”, zegt de Geelse trainer. “Maar eerste provinciale wordt bevolkt door verschillende sterke tegenstanders. Het wordt voor iedereen een nieuwe start. Met hier en daar mogelijk een vraagteken.”