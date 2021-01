Bart Du Rang wordt nieuwe T2 van VK Liedekerke: “De cirkel is bijna helemaal rond”

Bart Du Rang is opgetogen met de kans die hem geboden wordt als assistent van Ives Cordier in Liedekerke. “Ik beschouw mijn overgang toch als een stapje voorwaarts in mijn carrière. Na mijn lange spelerscarrière kreeg ik de kans bij Lennik om in tweede provinciale de stiel van trainer te leren. Eerst was ik assistent van Serge De Backer, daarna van Jo Joos. Met beiden had ik een fijne band. Spijtig genoeg zijn het twee halve seizoenen geworden. Desondanks wil ik het bestuur van Lennik bedanken voor de kansen die ze me hebben geboden. Het was een toffe opstap, we zien elkaar zeker weer. Het Lennikse bestuur toonde begrip en gunde mij de kans om het in een hogere reeks te proberen.”

Terugkeer

Meteen keert Bart Du Rang terug naar een van de clubs waar hij sportieve hoogdagen mee beleefde. “Ik heb inderdaad van mijn zesentwintigste tot mijn eenendertigste in Liedekerke gevoetbald, al was dat wel onder de naam Lombeek-Liedekerke. We speelden toen in vierde klasse met Milco Derijck als trainer. We hadden een mooie ploeg met namen als Fred Marteaux, Christian Rits en Thierry Dailly. In het laatste jaar degradeerden we echter wel terug naar eerste provinciale. Door nu terug te keren is de cirkel bijna helemaal rond.”

Samenwerking

Het bestuur van Liedekerke nam zelf contact op met Bart Du Rang. “Trainer Ives Cordier is natuurlijk een naam in het Vlaams-Brabantse voetbal. Hoewel we beiden een lange loopbaan kenden, speelden we nooit samen competitievoetbal. In het tussenseizoen speelden we wel regelmatig samen op tornooien. Ik herinner me wel dat ik met Ternat tegen hem speelde, toen hij nog voor Wetteren uitkwam. De spelersgroep van Liedekerke is me evenmin onbekend. Mannen als Dieter Vanzeebroeck, Steven Verleysen of Steve Desaegher zijn bekenden. Ik twijfel er niet aan dat ik goed met Ives Cordier zal kunnen samenwerken. Door de lockdown krijgen we de komende weken nog genoeg tijd om over voetbal te praten. Liedekerke stond na vijf wedstrijden met het maximum van de punten aan de leiding in eerste provinciale. Waarom zouden we het nieuwe seizoen niet beginnen met de zesde speeldag? Het zou wel eerlijk zijn. Het is alleszins stof om over na te denken voor de bond, al vrees ik daar wel wat voor.”