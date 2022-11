Bart De Durpel ziet Voorde-Appelterre zwoegen tegen rode lantaarn: “Resultaat was heilig”

voetbal 2NB Kris De Backer (Trainer Lille United): “We schieten voor de tweede week op rij in onze eigen voet”

Voor de tweede week op rij, heeft Lille United in tweede nationale B een zege uit handen gegeven. Telkens gebeurde dat via een identiek scenario. Net als vorige week in Bocholt stond de Kempische fusieclub ook zaterdag, in de thuiswedstrijd tegen rode lantaarn City Pirates Antwerpen, bij de rust met 2-0 aan de leiding. Maar in de slotfasen kon de tegenstander zijn achterstand van het bord wegen. Eindstand werd weer 2-2.

27 november