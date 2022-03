Bart De Durpel ziet Voorde-Appelterre rug rechten na mindere periode: “Zes op zes net op tijd om top drie te bestrijden”

Na de zware thuisnederlaag in de derby tegen Erpe-Mere zat werkelijk iedereen bij Voorde-Appelterre in zak en as. Toch is het trainersduo De Durpel-Van Den Branden erin geslaagd de groep opnieuw op sleeptouw te nemen en vallen de resultaten opnieuw mee. “Een wereld van verschil”, geeft ook T1 Bart De Durpel toe. “Voor de eerste keer zat het dit seizoen eens echt mee voor ons op Hamme. Maar ik blijf erbij en vertel dat mijn jongens ook. Die paar procenten meeval die je nodig hebt om een match in het voordeel te doen kantelen, dwing je zelf af.”

Tot vijf minuten voor affluiten leek Voorde-Appelterre in Hamme op weg naar een elfde seizoensnederlaag. Meer zelfs, toen de thuisploeg in de tweede helft een strafschop kreeg, leek het doek definitief te vallen. Hamme faalde echter vanop elf meter en aan de overzijde kreeg De Drie alle ruimte om een inzenden van Baudewijns tegen de netten te prikken. Meteen nadien werd een duwfout op de ingevallen El Kandoussi bestraft en zette de jonge aanvaller de daaruitvolgende strafschop wel om.

“Ook al denken ze er in Hamme anders over, een niet eens onverdiende driepunter. De eerste helft had Hamme wel het balbezit, maar dwongen wij twee 100 procent-kansen af. We slikken een tegengoal na slecht uitverdedigen, maar tonen dan wel de juiste mentaliteit om terug te vechten. De laatste twintig minuten hebben we Hamme weggespeeld en daarvoor zijn we beloond”, aldus De Durpel.