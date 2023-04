Bart De Durpel zet Voordse troepen op scherp met oog op eindronde: “Tijd om wakker te worden”

voetbal tweede nationale B Cappellen herovert tweede plek na zege in inhaalduel bij Lille (1-3) en voert druk op leider Hades op: “We gaan er vol voor”

De laatste troeven speelde Cappellen nog niet uit op bezoek bij Lille. Als het zijn titelkansen gaaf wilde houden, deed het er toch best aan om het inhaalduel te winnen. Dat het uiteindelijk ook zover kwam, hadden de troepen van Kris Lenaerts vooral te danken aan een sterke eerste helft die Cappellen bekroonde met goals van El Madani en Van Zantvoort. Bij het ingaan van het slotkwartier bracht Bostançi de spanning weer vanop de stip. In de toegevoegde tijd en na rood voor Schops nam Nöstlinger alle twijfels weg. 1-3 was de eindstand.