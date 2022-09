Bart De Durpel (Voorde-Appelterre) kijkt met vertrouwen derby tegen Jong Lede tegemoet: “Goede voorbereiding gekend”

De roodhemden wisten zich te herpakken na de vroege en verrassende bekeruitschakeling tegen een Waalse tweedeprovincialer. “In mijn ogen hebben we een degelijke tot goede voorbereiding achter de rug. We hebben ons vooral gemeten met ploegen die een niveau hoger spelen en we trokken aardig onze streng. We dwongen veel kansen af en voetballend was het niet onaardig voor een ploeg in opbouw. Soms gaven we het iets te makkelijk weg, maar de jongens weten dat dit een aandachtspunt is. Je kan eindeloos analyseren over een voorbereiding. Die staat of valt echter met de resultaten die je de eerste vijf competitiewedstrijden laat optekenen”, vertelt coach Bart De Durpel.