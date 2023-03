Bart De Durpel moet met Voorde-Appelterre topper tegen VW Hamme winnen om in titelstrijd te blijven: “Geen excuses meer”

Voetbal derde nationale ATwee op twaalf. Dat is de magere oogst van Voorde-Appelterre in de voorbije vier matchen. Het gevolg is dat Tempo Overijse de leidersplaats van de roodhemden heeft afgesnoept. De fusieclub heeft het lot om de titel te pakken niet meer in eigen handen. Zondag kijken de troepen van coach De Durpel nummer drie VW Hamme in de ogen. Enkel de drie punten zijn voor Voorde-Appelterre van belang.

“En hoe we die drie punten pakken, maakt voor mij echt niet meer uit”, geef de Voordse coach aan. “Ik heb het nu wel stilaan gehad met coaches die na een wedstrijd in onze kleedkamer komen om ons te komen vertellen dat we de best voetballende ploeg in de reeks zijn. Je mag nog zo goed voetballen, maar als dat geen of onvoldoende punten oplevert, dan ben je daar niks mee. Dus ja, tegen Hamme maakt de manier waarop me totaal niet uit. Een overwinning is het enige wat telt en daar zijn wat mij betreft geen excuses voor.”

Nochtans kan Voorde-Appelterre zondag niet op volle sterkte aantrekken. Doelman Maxim Figys is minstens vier weken buiten strijd met een breukje in de duim. Senne Machtelinckx staat op zijn beurt minstens twee weken aan de kant met een verrekking. Topschutter Malik De Drie zit wegens een gele schorsing op het strafbankje. “En Rob Van Der Wilt moest dinsdag de training vroegstijdig staken en is uiterst twijfelachtig voor zondag. Maar nogmaals, als excuus wil ik die afwezigheden niet inroepen. Het is nu aan andere jongens om zich te bewijzen”, aldus De Durpel.

Efficiëntie

Aan kwaliteit ontbreekt het Voorde-Appelterre niet, maar de efficiëntie liet de voorbije matchen wel te wensen over. “Je voelt aan alles dat iedereen zo graag wil promoveren. Ook over de inzet van mijn jongens zal je mij niet horen klagen. Maar het is een feit dat we onze kansen beter moeten afmaken. Mijn gasten lopen echt ‘pissed’ op training. Willen we uit deze spiraal geraken, dan gaan we zondag moeten winnen. Het zal ons vertrouwens deugd doen. Hamme heeft het de voorbije weken ook laten liggen om dichterbij te kruipen. Winnen we van hen, dan zal de titelstrijd echt tussen twee ploegen beslecht worden. We kunnen dus een concurrent uitschakelen”, besluit De Durpel die met zijn ploeg nu op drie punten van leider Overijse staat.