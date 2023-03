Bart De Durpel geeft met Voorde-Appelterre titelstrijd op: “Kloof van negen punten is niet meer te dichten”

wielrennen profs Lindsay De Vylder in E3 Saxo Bank Classic: “Met veel betere conditie dan toen ik vorig jaar veertigste werd”

Twee jaar op rij bolde Lindsay De Vylder aan het Forestierstadion in Harelbeke als veertigste over de streep. In 2021 na een lange vlucht, vorig jaar overlevend in het eerste grote peloton. Vrijdag wil hij in E3 Saxo Bank Classic beter doen. Hij probeert de top twintig te halen.