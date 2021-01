Bart Cums en Grimbergen zijn tegen heropstart: “Er is geen tijd om de spelers wedstrijdfit te krijgen”

“Wij zijn tegen een heropstart van de competitie”, is Cums duidelijk. “Als er tijd genoeg geweest was om spelers voor te bereiden op een doorstart hadden we hiermee zeker geen probleem gehad. In een voorbereiding heb je zes weken de tijd om spelers wedstrijdfit te krijgen. Die tijd krijgen we nu niet, hierdoor verwacht ik veel blessures bij spelers.”

“Als je een evenwichtige kern van 24 spelers hebt zal dit eenvoudig op te vangen zijn. In het merendeel van de kernen in onze reeks zal dat niet het geval zijn. We zouden zelfs twee wedstrijden per week moeten spelen, wat een bijkomend probleem is. Spelers zijn geen prof en werken overdag. Als je dan een wedstrijd op verplaatsing hebt in de week zouden spelers misschien zelfs verlof moeten nemen.”

“Laat ons dan nog zwijgen over het feit dat de ploegen die in de week thuis moeten spelen ook veel minder supporters hebben dan op een zondag. Als de kantines moeten dicht blijven is dit niet meer betaalbaar voor de clubs. Er werd geopperd om een buitentoog te organiseren. Wie blijft er in de week na een match iets drinken als je in de regen of vrieskou moet staan?”

Appreciatie

“Sportief is het voor ons een verloren jaar. We hebben verschillende jonge spelers die net bij de eerste ploeg kwamen aankloppen en die de eerste vier wedstrijden gespeeld hebben. Je zag die mannen zo groeien in het ‘mannenvoetbal’. Door corona stagneert hun vooruitgang en starten we volgend seizoen opnieuw om die jongens zoveel mogelijk ervaring te laten opdoen.”

“Sinds 15 december zijn we volgens de coronamaatregelen heropgestart met alle ploegen die 11v11 spelen. De spelers kregen ook een loopschema mee. De trainingen verlopen heel goed. Uit de evaluatiegesprekken is gebleken dat de trainingen fel geapprecieerd worden door de spelers. Indien de competitie stopgezet zou worden, is ons programma klaar om te beginnen met de voorbereiding op een hopelijk normaal seizoen.”

Blijvende steun van sponsors

“Financieel is het zo dat we als club al een heel deel activiteiten georganiseerd hebben die wat geld opbrachten. Uiteraard is dat veel minder dan voorzien en aangezien we met onze ploegen blijven trainen zijn, is de kost van de trainers hetzelfde gebleven, zonder dat er dus inkomsten zijn. Aangezien onze cel sponsoring in het tussenseizoen heel hard gewerkt heeft en al onze sponsors ons blijven steunen kunnen we onze maatschappelijke rol, spelers laten trainen, blijven verderzetten.”

“Wat de kern naar volgend jaar betreft, hebben zeventien spelers van de 21 reeds bijgetekend. We willen graag drie versterkingen, één in elke lijn. De gesprekken met een aantal spelers zijn lopende en hopen we dit in de loop van de komende weken af te ronden. We kiezen bewust voor maar drie versterkingen om de ingeslagen weg, die van de jeugd, te kunnen blijven bewandelen. Die jongens die er bijkomen zullen de taak krijgen om de minder ervaren spelers helpen beter te maken.”